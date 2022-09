Lukaku presto a Milano dopo lo stop, Lautaro lo aspetta: ecco il punto in casa Inter (Di sabato 17 settembre 2022) L’Inter aspetta il ritorno al gol di Lautaro Martinez, ma nel frattempo Inzaghi attende anche il rientro in campo di Romelu Lukaku per riavere un Inter competitiva su tutti i fronti. ecco quanto analizza oggi il Corriere dello Sport: “Contro il Viktoria Plzen, Lautaro è inizialmente rimasto in panchina proprio per arrivare fresco al match del Friuli. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 17 settembre 2022) L’il ritorno al gol diMartinez, ma nel frattempo Inzaghi attende anche il rientro in campo di Romeluper riavere uncompetitiva su tutti i fronti.quanto analizza oggi il Corriere dello Sport: “Contro il Viktoria Plzen,è inizialmente rimasto in panchina proprio per arrivare fresco al match del Friuli. L'articolo

BisInterista : @cmdotcom Avete già deciso che Graham Potter, da 10 giorni sulla panchina del Chelsea, non vuole Romelu Lukaku. Sto… - internewsit : Lukaku, niente Belgio. Martinez: «Presto rientrerà con l'Inter! No rischi» - - Sanfra1407 : Manchi @lukaku, torna presto - FcInterNewsit : Sky - Da Appiano: scarico per i reduci da Plzen, Lukaku spera di tornare presto in gruppo -