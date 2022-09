LIVE Ginnastica ritmica | Mondiali 2022 in DIRETTA | Aghamirova in testa dopo la seconda rotazione | Sofia Raffaeli e Milena Baldassari in gara dalle 16 15!

Leggi su oasport

(Di sabato 17 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:02 Tocca a Yating Zhao al cerchio. 15:00 Annaliese Dragan paga cara una perdita alle clavette e si ferma a 27.600 per un totale di 86.750. 14:57 In attesa del suo punteggio scende in pedana Evita Griskenas per il suo esercizio al nastro. 14:56 La terza rotazioe si apre con Annaliese Dragan alle clavette. 14:55 Questa la top3due rotazioni: 1.Zohra Ahamirova 60.000 2.Lili Mizuno 59.800 3.Evita Griskenas 59.250 14:52 28.900 per Malpica, che chiudelacon 56.500. 14:50 Marina Malpica chiuderà laalla palla. 14:48 Discreto 28.400 al nastro per Taniyeva, ma il suo 57.350 le vale “soltanto” la sesta piazza provvisoria. 14:45 Tocca a Elzhana Taniyeva, che si esibirà al ...