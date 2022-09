LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2022 in DIRETTA: ad una rotazione dal termine è lotta per l’oro tra Raffaeli e Varfolomeev! Baldassarri quarta! (Di sabato 17 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:09 Perdita ed attrezzo fuori pedana, giornata da dimenticare per Kolosov. 18.08 Margarita Kolosov apre l’ultima rotazione al nastro! 18:07 Questa la top5 ad una rotazione dal termine: 1.Darja Varfolomeev (100.000) 2.Sofia Raffeli (99.000) 3.Stiliana Nikolova (95.350) 4.Milena Baldassarri (93.600) 5.Adi Asya Katz (92.950) 18:04 Ekaterina Vedeneeva e Alba Bautista dopo la terza rotazione sono rispettivamente sesta e dodicesima con 92.000 e 88.250 18:03 Alba Bautista chiude la terza rotazione alle clavette. 18:01 ARRIVA LA BORDAT DI SOFIA Raffaeli! 33.800 AL CERCHIO E 99.000 DI TOTALE! L’azzurra ha un punto da recuperare su Varfolomeev, la tedesca chiuderà però al nastro, mentre Sofia alla ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:09 Perdita ed attrezzo fuori pedana, giornata da dimenticare per Kolosov. 18.08 Margarita Kolosov apre l’ultimaal nastro! 18:07 Questa la top5 ad unadal: 1.Darja Varfolomeev (100.000) 2.Sofia Raffeli (99.000) 3.Stiliana Nikolova (95.350) 4.Milena(93.600) 5.Adi Asya Katz (92.950) 18:04 Ekaterina Vedeneeva e Alba Bautista dopo la terzasono rispettivamente sesta e dodicesima con 92.000 e 88.250 18:03 Alba Bautista chiude la terzaalle clavette. 18:01 ARRIVA LA BORDAT DI SOFIA! 33.800 AL CERCHIO E 99.000 DI TOTALE! L’azzurra ha un punto da recuperare su Varfolomeev, la tedesca chiuderà però al nastro, mentre Sofia alla ...

