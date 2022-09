Guerra in Ucraina, spari sul convoglio dell'inviato del Papa. Sta bene. 'Non sapevo dove fuggire...' (Di sabato 17 settembre 2022) L'inviato del Papa in Ucraina, il cardinale elemosiniere Konrad Krajewski , insieme a due vescovi, uno cattolico e uno protestante, e accompagnato da un soldato, oggi ha caricato il suo pulmino di ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 17 settembre 2022) L'delin, il cardinale elemosiniere Konrad Krajewski , insieme a due vescovi, uno cattolico e uno protestante, e accompagnato da un soldato, oggi ha caricato il suo pulmino di ...

