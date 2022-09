Guerra in Ucraina | spari contro il cardinale Krajewski | inviato del Papa

(Di sabato 17 settembre 2022)l’elemosiniere del, ilKonrad, in, nella regione di Zaporizhzhia. Il rappresentante di Francesco e le altre persone accanto alle quali si trovava sono rimaste illese.stava portando aiuti nella sua missione in. Sabato 17 settembre era a Zaporizhzhia e, mentre caricava sul pulmino viveri insieme a due vescovi, uno cattolico e uno protestante, accompagnato da un soldato, è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco. Alla seconda delle tappe previste, in una zona particolarmente pericolosa dove più intensi sono i combattimenti, qualcun ha sparato verso il gruppo. Lo ha raccontato lo stessoa Vatican News. “Per la prima volta nella mia ...

...fondamentale lamoderna. Gli ucraini sono stati molto creativi nell'utilizzare le armi fornite loro, le hanno usate in modi che normalmente noi non usiamo'. Gli Usa riforniscono l'con ...Mentre siamo all'interno di un conflitto internazionale con la Russia e all'interno di unapiù ampia rispetto a quella inche ha come obiettivo la revisione degli assetti mondiali ... Live, guerra in Ucraina: la cronaca minuto per minuto, giorno 206 - Kiev: "I russi preparano la ritirata da Kherson" - Kiev: "I russi preparano la ritirata da Kherson" A fare la richiesta è il premier Jan Lipavsky dopo la scoperta di fosse comuni a Izyum. "Vogliamo la punizione di tutti i criminali di guerra"