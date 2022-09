Gazzetta | l’assenza di Leao peserà più di quella di Osimhen

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 17 settembre 2022) Ladello Sport fa un’analisi di Milan-Napoli. Gli azzurri sono più in forma, scrivono, edipiù didi. Adesso il Napoli sembra avere qualcosa in più. Segna un maggiore numero di gol, ne incassa meno, non distingue tra casa e trasferta, anche in Europa con Liverpool e Rangers. Il match di Glasgow, posticipato di un giorno, ha costretto Spalletti a modificare i piani della vigilia. Piccolo handicap. Pesa molto il buco nero degli assenti., sopra tutti: uno squalificato, l’altro kappaò. Quale assenza è più penalizzante? Credo che mancherà di piùai rossoneri. Il portoghese ha fatto vincere lo scudetto a Pioli, riempiendo di genio il vuoto lasciato da Ibra. Quasi tutte le ...