Conte a Renzi: "Venga a parlare senza scorta con i cittadini". La replica: "E' linguaggio mafioso" (Di sabato 17 settembre 2022) AGI - "Renzi parla di vergogna per il reddito di cittadinanza ma se parla di vergogna lui che da senatore prende 500 euro al giorno... non scherziamo. Non si vergogna lui che si è fatto pagare dagli arabi e ha fatto una marchetta sul rinascimento saudita...". Lo ha detto il leader del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, ad Agrigento ad un comizio elettorale con i candidati dei collegi agrigentini. L'ex presidente del consiglio ha aggiunto: "Renzi Venga senza scorta a parlare con i cittadini a parlare ed esporre le sue idee. Dica che in Italia non serve un sistema di protezione sociale. Venga a dirlo e non si nasconda. Siamo arrivati tardi con questo sistema, lo dobbiamo perfezionare, ma è impensabile che lo si ... Leggi su agi (Di sabato 17 settembre 2022) AGI - "parla di vergogna per il reddito di cittadinanza ma se parla di vergogna lui che da senatore prende 500 euro al giorno... non scherziamo. Non si vergogna lui che si è fatto pagare dagli arabi e ha fatto una marchetta sul rinascimento saudita...". Lo ha detto il leader del Movimento cinque stelle, Giuseppe, ad Agrigento ad un comizio elettorale con i candidati dei collegi agrigentini. L'ex presidente del consiglio ha aggiunto: "con ied esporre le sue idee. Dica che in Italia non serve un sistema di protezione sociale.a dirlo e non si nasconda. Siamo arrivati tardi con questo sistema, lo dobbiamo perfezionare, ma è impensabile che lo si ...

davidefaraone : Rdc, Conte da Agrigento: “Renzi venga senza scorta a dire che non serve”. Sono minacce in perfetto stile mafioso ch… - repubblica : Elezioni politiche 2022, Renzi a Conte: 'Linguaggio mafioso contro di me, sei un mezzo uomo' - pietroraffa : Pres. del Consiglio italiani durante il regno di Elisabetta II: De Gasperi Pella Fanfani Scelba Segni Zoli Tambron… - PIERPAO67864611 : RT @Fabry0222: Prima paventa la guerra civile in caso di soppressione del reddito di cittadinanza, ora invita Renzi ad “andare al Sud senza… - agodandaniela : @illusioneottica Stesso pensiero ma mettendo Conte al posto di Renzi.. Punti di vista.. -