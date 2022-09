Chi è Lady Louise Windsor, la 18enne nipote della Regina Elisabetta che ‘copia’ Kate Middleton e piace sui social (Di sabato 17 settembre 2022) Ha 18 anni e di certo fino a oggi la sua luce è stata offuscata da quelle abbaglianti delle mogli dei suoi cugini Harry e William. Ma Lady Louise Windsor, figlia del principe Edoardo e di Sophie di Wessex, ha conquistato tutti già in occasione scorso Giubileo della Regina. Le sue maniere, la sua aria acqua e sapone e la vicinanza che ha mostrato con nonna Elisabetta sono piaciuti non poco. E durante la cerimonia per la morte della Sovrana, la nonna con la quale aveva un rapporto molto stretto, Lady Louise, in tubino nero e fascinator indossato già da Kate Middleton, ha conquistato il pubblico social. La 18enne ha pianto, vistosamente. Commozione alla quale gli altri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Ha 18 anni e di certo fino a oggi la sua luce è stata offuscata da quelle abbaglianti delle mogli dei suoi cugini Harry e William. Ma, figlia del principe Edoardo e di Sophie di Wessex, ha conquistato tutti già in occasione scorso Giubileo. Le sue maniere, la sua aria acqua e sapone e la vicinanza che ha mostrato con nonnasono piaciuti non poco. E durante la cerimonia per la morteSovrana, la nonna con la quale aveva un rapporto molto stretto,, in tubino nero e fascinator indossato già da, ha conquistato il pubblico. Laha pianto, vistosamente. Commozione alla quale gli altri ...

FQMagazineit : Chi è Lady Louise Windsor, la 18enne nipote della Regina Elisabetta che ‘copia’ Kate Middleton e piace sui social - Reeduxxx : @Giampaolesimo Niente di nuovo tra te e lady Oscar non so chi mi insulta di piú hahaha - 053_Vince : RT @Milena47923298: @venis_77 @___D25___ @eleonora_nuovo @053_Vince @Black_Lady_Nera @alexa5313 @wimganz @ludmyla2803 @WomanWithPen @mesoad… - infoitestero : Regina Elisabetta, chi parteciperà al suo funerale? Dalla first lady Ucraina a Mattarella, passando per “il princip… - elenabastet : #ladyoscar L'invidia è una brutta bestia e cerco sempre di non provarne, ma quanto invidio chi sta andando a visita… -