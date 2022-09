Cerveteri | vasto incendio in via dei Ceri | le fiamme minacciano le abitazioni

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 17 settembre 2022)– Unfronte di fuoco sta interessando in questo pomeriggio la zona di. Lesi sono propagate tra le sterpaglie in via deie dalle 15 stanno tenendo impegnare le squadre locali dei vigili del fuoco, un’autobotte di volontari e una squadra di supporto venuta da Monte Mario. L’, di vaste dimensioni, ha messo in pericolo un maneggio nelle vicinanze: i pompieri hanno messo immediatamente in sicurezza i numerosi animali presenti e le strutture. La stessa situazione si è verificata per alcunedella zona. Anche l’autostrada è stata interessata dal fronte di fuoco, in particolare il fumo ha causato rallentamenti al traffico e scarsa visibilità. Attualmente non si registrano feriti. Il Faro online – Clicca qui per leggere ...