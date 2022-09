Calvarese su Marcenaro: “Difficilmente verrà fermato ma…” (Di sabato 17 settembre 2022) Il pensiero dell'arbitro di Serie A, Gianpaolo Calvarese, in merito ai possibili provvedimenti nei riguardi di Matteo Mercenaro. Leggi su pianetamilan (Di sabato 17 settembre 2022) Il pensiero dell'arbitro di Serie A, Gianpaolo, in merito ai possibili provvedimenti nei riguardi di Matteo Mercenaro.

PianetaMilan : #Calvarese su #Marcenaro: “Difficilmente verrà fermato ma…” - milansette : Calvarese: 'Marcenaro sarà tenuto lontano dai match di cartello almeno per un po' di tempo' #acmilan #rossoneri - sportli26181512 : Calvarese: 'Marcenaro sarà tenuto lontano dai match di cartello almeno per un po' di tempo': Gianpaolo Calvarese, e… - isamiccoli52 : RT @Boboj29: Calvarese: “Cosa rischia Marcenaro? Difficilmente verrà fermato, ma lo terranno lontano per un po’ dai match di cartello” Non… - Boboj29 : Calvarese: “Cosa rischia Marcenaro? Difficilmente verrà fermato, ma lo terranno lontano per un po’ dai match di car… -