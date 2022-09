Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 16 settembre 2022 (Di sabato 17 settembre 2022) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 16 settembre 2022, in prima serata, access prime time e preserale dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la fiction Le indagini di Lolita Lobosco ha totalizzato in media 2440 spettatori (16.56% di share); su Canale5 il film Anche se è amore non si vede ha avuto 1762 spettatori (share 11.93%). Il film Attacco al Potere 3 su Italia1 ha ottenuto 1249 spettatori (8.08%) nella media dei vari episodi; su Rai2 il documentario Porto Azzurro, un carcere sotto sequestro ha interessato 431 spettatori (2.70%); lo speciale Elezioni Politiche 2022 su Rai3 ha conquistato 285 spettatori (1.72%). Su Rete4 la puntata del programma Quarto Grado ha interessato ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 17 settembre 2022)tv: idei programmi più visti di16, in prima serata, access prime time e preserale dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Le indagini di Lolita Lobosco ha totalizzato in media 2440 spettatori (16.56% di share); su Canale5 il film Anche se è amore non si vede ha avuto 1762 spettatori (share 11.93%). Il film Attacco al Potere 3 su Italia1 ha ottenuto 1249 spettatori (8.08%) nella media dei vari episodi; su Rai2 il documentario Porto Azzurro, un carcere sotto sequestro ha interessato 431 spettatori (2.70%); lo speciale Elezioni Politichesu Rai3 ha conquistato 285 spettatori (1.72%). Su Rete4 la puntata del programma Quarto Grado ha interessato ...

