Alluvione Marche, chi sono i morti: nonno Nando aveva 80 anni, Giuseppe e Andrea erano padre e figlio (Di sabato 17 settembre 2022) sono 7, al momento, le vittime dell'Alluvione nelle Marche identificate, di cui due sono donne. Ad Ostra sono morti in 5: FerNando Olivi, 84 anni, che è annegato nella sua abitazione,... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 17 settembre 2022)7, al momento, le vittime dell'nelleidentificate, di cui duedonne. Ad Ostrain 5: FerOlivi, 84, che è annegato nella sua abitazione,...

matteorenzi : La tragedia della #alluvione nelle Marche è atroce. La nostra vicinanza a famiglie e feriti si unisce alla gratitud… - TgLa7 : ??ULTIMORA?? Esondato il fiume Misa a Senigallia. Situazione critica nelle Marche investite da una vera e propria all… - TgLa7 : ??MALTEMPO?? Alluvione nelle Marche, dove in alcune zone, in poche ore sono caduti oltre 400mm di pioggia, l'equivale… - RaffaBuonaguro : RT @cislmarche: Cisl #Marche esprime cordoglio ai familiari delle vittime e solidarietà a tutte le persone colpite dall'#alluvione. Siamo i… - carmenfuriosa : RT @EnricoLetta: Fermiamo la nostra campagna elettorale nelle #Marche. In segno di lutto e partecipazione al dolore delle famiglie colpite… -