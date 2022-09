Alitalia, Montezemolo e Colaninno (e altri 12) rinviati a giudizio per il crac dell’ex compagnia aerea di bandiera (Di sabato 17 settembre 2022) Luca Cordero di Montezemolo, Roberto Colaninno e Giovanni Bisignani sono stati rinviati a giudizio per il crac Alitalia. La decisione del Gup di Civitavecchia, Francesco Filocamo, è arrivata a conclusione dell’udienza preliminare nel procedimento per bancarotta fraudolenta ed altri reati societari nei confronti degli ex amministratori e sindaci di Alitalia che hanno ricoperto la carica nel biennio 2014/2016. rinviati a giudizio tutti i 14 imputati compreso il responsabile civile di Etihad Airways. Gli attuali Commissari Straordinari di Alitalia, Giuseppe Leogrande, Daniele Santosuosso e Gabriele Fava, difesi dall’avvocato Roberto Borgogno, sono costituiti parte civile nel processo a tutela dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Luca Cordero di, Robertoe Giovanni Bisignani sono statiper il. La decisione del Gup di Civitavecchia, Francesco Filocamo, è arrivata a conclusione dell’udienza preliminare nel procedimento per bancarotta fraudolenta edreati societari nei confronti degli ex amministratori e sindaci diche hanno ricoperto la carica nel biennio 2014/2016.tutti i 14 imputati compreso il responsabile civile di Etihad Airways. Gli attuali Commissari Straordinari di, Giuseppe Leogrande, Daniele Santosuosso e Gabriele Fava, difesi dall’avvocato Roberto Borgogno, sono costituiti parte civile nel processo a tutela dei ...

StefanoFassina : Finalmente uno squarcio di verità sul fallimento #Alitalia . Chi nominò Montezemolo li? Chi celebrava l’accordo con… - Corriere : Crac Alitalia: processo per bancarotta a Montezemolo, Colaninno e Bisignani - Firenze66S : RT @petunianelsole: Il gup di Civitavecchia ha rinviato a giudizio 14 imputati - tra cui Montezemolo e Colaninno - nel procedimento per ban… - laltrodiego : Bancarotta fraudolenta. 'Montezemolo* avrebbe provocato il dissesto di Alitalia' *Il maestro di Calenda. - marcoranieri72 : RT @Corriere: Crac Alitalia: processo per bancarotta a Montezemolo, Colaninno e Bisignani -