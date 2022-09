“Abbasso il comunismo” E Cuba imprigiona Samuel | dissidente disabile

(Di sabato 17 settembre 2022) Haiti: guerra civile a bassa intensità. Le ambasciate chiudono per la violenza Messico, Francia, Canada e Repubblica Dominicana hanno chiuso da ieri le loro ambasciate ad Haiti in risposta all’ondata di violenza che ha colpito il Paese. La capitale haitiana è teatro di manifestazioni di massa, atti di vandalismo e saccheggi, dopo che il primo ministro Ariel Henry ha annunciato lunedì mattina un aumento del prezzo del carburante nel Paese. E sempre ieri il presidente della Repubblica Dominicana, Luis Abinader, ha definito la crisi che Haiti sta vivendo una “guerra civile a bassa intensità”. La storia toccante diPupo Martínez, il prigioniero politicononet racconta la storia dinon aveva fatto del male a nessuno, non aveva lanciato pietre né ha affrontato la polizia. ...

eadaimon : RT @FabioQuellaltro: @eadaimon È una gara Ha vinto Berlinguer, ovvio. Viva il comunismo, abbasso la monarchia. Questi riportano sempre su… - FabioQuellaltro : @eadaimon È una gara Ha vinto Berlinguer, ovvio. Viva il comunismo, abbasso la monarchia. Questi riportano sempre… -

Granma italiano

La Rosa Bianca L'avversione verso ilnon portò Schmorell a sostenere il nazismo, anzi! ... sugli edifici di Monaco comparvero scritte come 'Hitler' e 'Libertà'. Hans Scholl (1918 - ...I video sono stati girati nell'oscurità durante l'ennesima interruzione dell'elettricità e si sente una folla gridare "il", "ho fame" e "Díaz Canel singao", non propriamente un ... Euskadi-Cuba ha denunciato l'aggressione contro gruppi di solidarietà con Cuba Il testo della ONG basca ha segnalato che le minacce e le aggressioni alla solidarietà pretendono d’intimidire gli amici dell’Isola grande delle Antille, che denunciano le menzogne orchestrate nelle r ...Le restrizioni anti-Covid dureranno fino a domenica, in una metropoli che contribuisce per il 7-8% alle vendite del retail di lusso in Cina mainland.