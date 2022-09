Xi, Putin e gli altri, l’altra metà del mondo riunita a Samarcanda (Di venerdì 16 settembre 2022) Putin ha avuto dal vertice di Samarcanda con Xi Jinping quello che voleva fortemente. Una risposta all’isolamento delle sanzioni occidentali e al fronte anti-russo, anche se ha alluso in maniera L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 16 settembre 2022)ha avuto dal vertice dicon Xi Jinping quello che voleva fortemente. Una risposta all’isolamento delle sanzioni occidentali e al fronte anti-russo, anche se ha alluso in maniera L'articolo proviene da il manifesto.

rulajebreal : Dal 2014 la Russia di Putin inquina la democrazia ???? con propaganda e milioni di €/$ utili per alimentarla. Di fron… - EnricoLetta : Prima del #25settembre gli elettori italiani hanno diritto di sapere se qualcuno tra i partiti che troveranno sulla… - BentivogliMarco : E’ cosi complicato rendere pubblici gli elenchi di chi ha ricevuto finanziamenti dalla Russia di Putin? Un paese… - SollazzoRosa : @MaggioreSimona @BrunoZariati Su questo bisognerebbe indagare. Prima gli aumenti e poi la guerra. Lo stesso Putin d… - Pier733 : RT @Marco_dreams: Salvini: “Le sanzioni stanno facendo aumentare le bollette degli italiani.” Non la guerra. Non il suo amico Putin che ha… -