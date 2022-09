Vino – Centinaio: Non è col proibizionismo che si tutela salute (Di venerdì 16 settembre 2022) Vino – Centinaio (Mipaaf): Contro l’alcol nuova crociata. Non è col proibizionismo che si tutela la salute – “Ormai è chiaro che quella contro l’alcol è la nuova crociata, che va portata avanti senza se e senza ma, proprio come è accaduto in passato per la carne rossa. Dimenticando che solo pochi mesi fa a Strasburgo dai paesi Ue è stata respinta la tesi che l’alcol sia dannoso a prescindere e che sia stata rimarcata la differenza fra l’abuso e il consumo moderato, l’Oms presenta un piano all’insegna del proibizionismo, che mette all’indice i superalcolici così come Vino e birra. In paesi come l’Italia non esiste un problema di binge drinking, il Vino viene consumato in quantità limitate, durante i pasti, e rientra appieno nella Dieta Mediterranea che ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 settembre 2022)(Mipaaf): Contro l’alcol nuova crociata. Non è colche sila– “Ormai è chiaro che quella contro l’alcol è la nuova crociata, che va portata avanti senza se e senza ma, proprio come è accaduto in passato per la carne rossa. Dimenticando che solo pochi mesi fa a Strasburgo dai paesi Ue è stata respinta la tesi che l’alcol sia dannoso a prescindere e che sia stata rimarcata la differenza fra l’abuso e il consumo moderato, l’Oms presenta un piano all’insegna del, che mette all’indice i superalcolici così comee birra. In paesi come l’Italia non esiste un problema di binge drinking, ilviene consumato in quantità limitate, durante i pasti, e rientra appieno nella Dieta Mediterranea che ...

Agricolae1 : #Vino, @giamma71 (@Mipaaf_): Contro #alcol nuova crociata. Non è con proibizionismo che si tutela la salute - clabellocchi : RT @AgriculturaIT: Vino. Centinaio @giamma71 (Mipaaf): Contro alcol nuova crociata. Non è con proibizionismo che si tutela la salute https… - giamma71 : RT @AgriculturaIT: Vino. Centinaio @giamma71 (Mipaaf): Contro alcol nuova crociata. Non è con proibizionismo che si tutela la salute https… - giamma71 : Vino. Centinaio (Mipaaf): Contro alcol nuova crociata. Non è con proibizionismo che si tutela la salute… - AgriculturaIT : Vino. Centinaio @giamma71 (Mipaaf): Contro alcol nuova crociata. Non è con proibizionismo che si tutela la salute… -