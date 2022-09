Ungheria, l'Ue approva rapporto di condanna: «Non è una vera democrazia». Budapest: «Un insulto» (Di venerdì 16 settembre 2022) Da oggi è ufficiale. Un'istituzione europea, il Parlamento, non ritiene più un suo Paese membro, l'Ungheria, «una democrazia». E sarebbe già grave... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 16 settembre 2022) Da oggi è ufficiale. Un'istituzione europea, il Parlamento, non ritiene più un suo Paese membro, l', «una». E sarebbe già grave...

