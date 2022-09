ScuolaNoSeggio | la campagna social di WeWorld e Mammadimerda | “Le aule non sono cabine elettorali”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 settembre 2022) “L’estate è diventata un incubo”. “Noi siamo entrambi medici dipendenti e abbiamo due bambini piccoli. Siamo costretti a fare le ferie separati”. “L’estate italiana è un buco nero che si cerca di riempire con campus centri estivi, ferie, vacanze, nonni e purtroppo uno stipendio non basta”. “Un disastro, ho un figlio solo e ho speso quasi tutto lo stipendio in centri estivi. Anche di più se non mi avesse salvata lo smartworking. Inoltre, i bambini in questo tempo fanno tabula rasa di tutto, il mio passa i mesi da ottobre a gennaio a fare solo il ripasso dell’anno precedente”.solo alcune delle testimonianze arrivate a, organizzazione che da 50 anni difende i diritti di donne, bambini e bambine in Italia e in 25 Paesi nel Mondo, che raccontano come le famiglie italiane affrontano l’attuale calendario scolastico. Insieme alle blogger di ...