Scoperto il cuore più antico del mondo | I dettagli della sconvolgente scoperta (Di venerdì 16 settembre 2022) L’incredibile stato di conservazione e la sua forma tridimensionale hanno consentito agli scienziati analisi fino a ora impensabili Una scoperta sensazionale quella avvenuta in Australia, dove un fossile risalente a 380 milioni di anni fa ha svelato al suo interno una incredibile sorpresa. Si tratta del cuore più antico che come esseri umani abbiamo mai L'articolo Scoperto il cuore più antico del mondo I dettagli della sconvolgente scoperta NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 16 settembre 2022) L’incredibile stato di conservazione e la sua forma tridimensionale hanno consentito agli scienziati analisi fino a ora impensabili Unasensazionale quella avvenuta in Australia, dove un fossile risalente a 380 milioni di anni fa ha svelato al suo interno una incredibile sorpresa. Si tratta delpiùche come esseri umani abbiamo mai L'articoloilpiùdelNewNotizie.it.

scienzenotizie : #Attualità #cuore #paleontologia #scoperta Scoperto un cuore risalente a 380 milioni di anni fa. È il più antico al… - magizito : Australia, scoperto antichissimo cuore di pesce fossile: ha 380 milioni di anni - rainydaylost : madonna un colpo al cuore mi pa fa “sceglila alta bella e bionda” e non dirò il resto per tre secondi pensavo che a… - alwaysyouhaz_ : @_unstoppablexx_ Mambo scoperto che si conoscono dal 2016 e per caso hanno fatto altri bl insieme? Sto in terra so… - ziolions4219 : RT @Rvaticanaitalia: ???#live 'Ho passato 10 anni della mia vita in #Kazakhstan: all'inizio abbiamo trovato un ambiente duro, ma con gli ann… -