Sampdoria, Murillo migliora in vista dello Spezia: le condizioni del difensore (Di venerdì 16 settembre 2022) migliorano le condizioni del difensore della Sampdoria Murillo in vista della partita contro lo Spezia Jeison Murillo sembra aver recuperato dal problema alla caviglia che lo ha accompagnato durante il match contro il Milan. Una buona notizia per Marco Giampaolo, alle prese con la tegola dell'infortunio di Omar Colley. Con il difensore gambiano ancora in forse, aumentano esponenzialmente le possibilità di vedere nuovamente Murillo al centro della difesa della Sampdoria in coppia con Alex Ferrari. L'ultima decisione spetta a Giampaolo che scioglierà le riserve al termine della rifinitura odierna. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 L'articolo proviene da ...

