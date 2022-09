Pasticcio del M5S sul rigassificatore | prima vota a favore | poi si rimangia tutto

(Di venerdì 16 settembre 2022) È passato ieri alla Camera un ordine del giorno presentato dall'esponente di Azione Enrico Costa sull'avvio celere dei lavori deldi Piombino. L'ordine del giorno impegna il governo ad adottare ogni iniziativa, anche di carattere normativo, per garantire la tempestiva realizzazione dell'opera non oltre la prossimavera. Inti sono stati 350, 18 gli astenuti, solo 12 i voti contrari. I votivoli sono stati 338. Ma è sorto un problema su tale voto. A spiegarlo è direttamente il deputato Costa in un messaggio su Twitter: “Ieri alla Camera un mio ODG per la rapida realizzazione deldi Piombinoto anche da M5S. Oggi M5S sostiene di essersi sbagliato, di aver commesso un errore materiale, e presenta al Senato un ODG opposto. Incredibile, ...

PaoloGhiro : @lauraboldrini @MonicaCirinna Poi quel pasticcio gustoso dei 24mila euro nella cuccia del cane, all'interno della sua tenuta di Capalbio - diodemonio1 : @mrcllznn @stefano_paolini @petergomezblog La pensione di invalidità e il Reddito di Cittadinanza sono cumulabili.… - Cinquantenni : #16settembre news 'pasticcio' #PD del Ministro #Lotti cambia anche per @Coninews dopo l'accorpamento degli #sport… - Gatto_pasticcio : @alpha19022 @EnzoAmoruso @NarminioGiorgio @Pontifex_it Scusi, ma lei che si augura? Una vittoria militare della sol… - Gatto_pasticcio : RT @AndreaMarano11: @maurobiani @repubblica I migranti sono nostri fratelli e sorelle che cercano una vita migliore lontano dalla povertà,… -

ilmessaggero.it

Indice dei contenuti La sfida da vincere è quella della popolarità Re Carlo, ilcon la penna e il caratterereale ancora poco popolare La sfida da vincere è quella della popolarità ...... che non segna e continua a subire, a commettere errori (vedi ildi Gollini sul raddoppio ...ha lasciato in inferiorità i propri compagni nella ripresa e così è arrivato al 90 il tris... Il pasticcio del Var e le zone d'ombra: la soluzione passa per il fuorigioco semi-automatico Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...leggo ancora una volta del progetto per corso Buenos Aires, di allargamento marciapiedi (così i monopattini potranno viaggiare e parcheggiare con maggior comodità), di possibile messa in sicurezza del ...