Nessuna buona notizia dal conflitto ucraino | siamo di fronte a una fase di stallo Ecco perché

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 settembre 2022) di Roberto Iannuzzi* All’indomani dell’offensiva ucraina che ha portato alla riconquista di un’ampia porzione di territorio nell’oblast nordorientale di Kharkiv, tutti gli attori coinvolti nelpaiono motivati a raddoppiare i propri sforzi puntando principalmente su un unico strumento, quello militare. I vertici ucraini, imbaldanziti dall’apparente successo, sono determinati a chiedere più armi ai loro sponsor occidentali, ritenendo di aver dimostrato che “la guerra può essere vinta”. E questi ultimi sembrano inclini a dargliele. A Mosca, per contro, vengono dibattute le ragioni della débâcle, e si discutono i modi per ristabilire la credibilità militare russa. Tali modi ruotano inevitabilmente attorno a un maggior impiego di uomini e mezzi, sebbene una mobilitazione generale dell’esercito sia stata esclusa. Se in Occidente si registra un’eccessiva euforia, in ...