Moulin Rouge | Ethan Hawke | Ho perso un ruolo a cui tenevo perché hanno scelto Ewan McGregor

Ethan Hawke, compagno di set di Ewan McGregor nel film Apple TV+ Raymond & Ray, ha rivelato di aver sostenuto un fantastico provino per Moulin Rouge, anche se poi gli è stato preferito il collega. Ethan Hawke ha rivelato di di aver perso il ruolo principale nel musical Moulin Rouge perché gli è stato preferito Ewan McGregor. Il tutto nonostante un'audizione di cui Hawke va ancora molto fiero. Ethan Hawke e Ewan McGregor hanno ora unito le forze per il film della Apple Raymond & Ray. Scritto e diretto da Rodrigo García, il film ...

