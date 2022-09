eriketten : RT @cislscuola: 3/3 Il #PresidenteDellaRepubblica Sergio #Mattarella inaugura l'anno scolastico a Grugliasco: “Il PNRR può aiutarci a migl… - masmont13 : RT @cislscuola: 3/3 Il #PresidenteDellaRepubblica Sergio #Mattarella inaugura l'anno scolastico a Grugliasco: “Il PNRR può aiutarci a migl… - iconanews : Mattarella, Pnrr è occasione irripetibile per il bene comune - fisco24_info : Mattarella: 'Pnrr occasione irripetibile il bene comune': Presidente e ministro Bianchi chiedono una scuola inclusi… - fabiospes1 : Dire NO a un giornalista è cosa ovvia e scontata. Altro sarà dire NO a Mattarella. #Draghi #Pnrr #AgendaDraghi #ItaliaSulSerio -

Il"é un'occasione irripetibile per la portata degli investimenti". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica Sergio, all'iniziativa 'Tutti a scuola', a Grugliasco (Torino) per l'...Il presidente della Repubblica, Sergio, ha sottolineato così la necessità di utilizzare ... Nel mettere l'accento sull'importanza del, ne ha parlato come strumento per "migliorare i ...Il Pnrr "é un'occasione irripetibile per la portata degli investimenti". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, all'iniziativa 'Tutti a scuola', a Grugliasco (Torino) per ...Il Pnrr "è una grande occasione. Irripetibile per la portata degli investimenti. Attuare gli adempimenti, tenere il passo degli impegni assunti, proseguire con tenacia e coerenza sulla strada intrapre ...