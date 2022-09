Il calciatore Portanova offre un assegno alla ragazza che lo accusa di stupro Lei rifiuta

Leggi su open.online

(Di venerdì 16 settembre 2022) Davanti al gup di Siena, il legale del centrocampista del Genoa Manoloha ottenuto per il suo assistito il giudizio con rito abbreviato. Ilè imputato insieme a due amici (con la posizione del quarto, all’epoca dei fatti 17enne, al vaglio del Tribunale dei minori) con l’di aver violentato unadi 21 anni al termine di una serata in un appartamento della città toscana. Come riportato da Ansa, l’avvocato difensore Gabriele Bordoni ha anche avanzato un’offerta risarcitoriagiovane. Né lei néerano presenti in aula questa mattina, ma il legale della studentessa, Jacopo Meini, ha fatto mettere a verbale il suo rifiuto e ha restituito l’. Riservandosi, comunque, di consultare la 21enne. Repubblica scrive come la cifra ...