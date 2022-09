FdI in Lombardia torna a mettere il veto su Fontana (Di venerdì 16 settembre 2022) Ignazio La Russa, candidato capolista di Fratelli d’Italia in Lombardia, trova anche il tempo di occuparsi delle prossime elezioni regionali e con un’intervista al Corriere infiamma i rapporti già tesi tra FdI e Lega. Ignazio La Russa rilancia la candidatura di Letizia Moratti alla guida della Regione Lombardia. La Lega ribadisce che il candidato resta Fontana Per La Russa sarebbe solo “un contentino” l’idea di Matteo Salvini di spostare un ministero a Milano ma soprattutto il senatore meloniano rilancia la candidatura di Letizia Moratti alla guida della Regione. La Russa ha ricordato che la regola del candidato uscente non è stata rispettata in Sicilia con Musumeci ma soprattutto ha aggiunto: “Attilio Fontana allora è un’ottima persona, ma se una personalità come Letizia Moratti dice di volersi presentare noi non ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 16 settembre 2022) Ignazio La Russa, candidato capolista di Fratelli d’Italia in, trova anche il tempo di occuparsi delle prossime elezioni regionali e con un’intervista al Corriere infiamma i rapporti già tesi tra FdI e Lega. Ignazio La Russa rilancia la candidatura di Letizia Moratti alla guida della Regione. La Lega ribadisce che il candidato restaPer La Russa sarebbe solo “un contentino” l’idea di Matteo Salvini di spostare un ministero a Milano ma soprattutto il senatore meloniano rilancia la candidatura di Letizia Moratti alla guida della Regione. La Russa ha ricordato che la regola del candidato uscente non è stata rispettata in Sicilia con Musumeci ma soprattutto ha aggiunto: “Attilioallora è un’ottima persona, ma se una personalità come Letizia Moratti dice di volersi presentare noi non ...

GiacomoBandini : @BerardinoPepe @ricpuglisi e potrebbe anche essere decisiva nel scegliere la Moratti come candidata alla regione vs… - aurorenghi : @FratellidItalia Egemonia ? chi governa oggi la maggioranza delle regioni italiane insieme F.I +lega +FdI : Abr… - Fra_Di_Dato : @Incantatore_ @erretti42 Speculazione?La strategia delle destre europee è scoperta: non mostrarsi come quelli che a… - edpmatrix : @fattoquotidiano La Lombardia vota lega, fi e fdi mi spiace per i suoi cittadini, ma ora si piglino i rincari e rif… - Divorex8 : RT @PietroJoser: Dove troviamo il maggior numero di candidati con problemi giudiziari? In testa a questa poco lusinghiera classifica c'è la… -