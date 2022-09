Energia: in dl aiuti ter 100 mln a trasporto locale, norme per nuovi alloggi università (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set. (Adnkronos) - Nel dl aiuti ter sul tavolo del Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi ci sono anche 100 milioni di euro destinati al trasporto pubblico locale, nonché contributi in favore dello sport, del mondo della cultura (in particolare cinema e teatri) e del terzo settore, e norme per la realizzazione di nuovi alloggi universitari. I contributi per il trasporto pubblico locale potrebbe non essere l'unica novità per questo settore. All'esame del Cdm figura infatti anche il decreto legislativo sui servici pubblici locali di attuazione della legge annuale sulla concorrenza. Sono definiti i principi diretti a regolare le varie fasi per la istituzione di un servizio pubblico locale, con particolare attenzione per ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set. (Adnkronos) - Nel dlter sul tavolo del Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi ci sono anche 100 milioni di euro destinati alpubblico, nonché contributi in favore dello sport, del mondo della cultura (in particolare cinema e teatri) e del terzo settore, eper la realizzazione diuniversitari. I contributi per ilpubblicopotrebbe non essere l'unica novità per questo settore. All'esame del Cdm figura infatti anche il decreto legislativo sui servici pubblici locali di attuazione della legge annuale sulla concorrenza. Sono definiti i principi diretti a regolare le varie fasi per la istituzione di un servizio pubblico, con particolare attenzione per ...

matteorenzi : A Napoli oggi ho detto una semplice verità: i 5Stelle stanno facendo ostruzionismo sugli aiuti per le bollette. Se… - CarloCalenda : Mentre le imprese chiudono e le famiglie soffrono per il caro energia @GiuseppeConteIT e i 5S stanno bloccando il D… - TeresaBellanova : La discussione in Senato sul DL Aiuti bis slitta a martedì per l'ostruzionismo dei 5 Stelle. Noi in Aula per metter… - SimoSL69 : @matteosalvinimi come sempre a noi date briciole: - sostariffe : ????Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, arriva in Consiglio dei Ministri il terzo Decreto Aiuti per contrastare… -