Coppa Davis | Berrettini si abbatte su Baez | Italia - Argentina 1 - 0

LiaCapizzi : E vabbè. Già lo schieramento degli azzurri durante l'esecuzione dell'Inno è da applausi: Bolelli, Fognini, Musetti,… - ItaliaTeam_it : Vince anche Matteo! ?? A Bologna prima vittoria per l’Italia nel gruppo A di Coppa Davis con Berrettini che supera… - SportRepubblica : Coppa Davis, Italia-Argentina 1-0: Berrettini piega Baez - sportface2016 : #DavisCup2022 | #Berrettini: 'Devo andare di più a rete per faticare meno' - glooit : Coppa Davis: Berrettini vince, Italia-Argentina 1-0 leggi su Gloo -

Quattro partite, quattro vittorie. L'Italia dellaprocede il suo percorso finora perfetto a Bologna. Dopo il 3 - 0 sulla Croazia, Matteo Berrettini ha inaugurato al meglio Italia - Argentina. Al termine di una partita mai davvero in ...Italia avanti 1 - 0 sull'Argentina nel secondo match del Girone A di, decisivo per l'accesso nei quarti di finale. Nel singolare d'apertura, sul veloce della Unipol Arena di Bologna, Matteo Berrettini ha sconfitto Sebastian Baez in due set con il punteggio ...A Bologna, per Italia-Argentina di Coppa Davis, è arrivata anche Gabriela Sabatini. La campionessa argentina ieri ha cenato con tutta la squadra albiceleste. Ma la sua storia è fortemente legata ...Bologna, 16 set. (askanews) - Italia-Argentina 1-0 nella quarta giornata della Davis Cup by Rakuten, a Bologna. Matteo Berrettini supera ...