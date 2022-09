Convocati Olanda: ci sono due interisti e due atalantini (Di venerdì 16 settembre 2022) sono da poco stati resi noti i Convocati dell'Olanda per i prossimi impegni internazionali, nella settimana che porterà alle ultime... Leggi su calciomercato (Di venerdì 16 settembre 2022)da poco stati resi noti idell'per i prossimi impegni internazionali, nella settimana che porterà alle ultime...

sportli26181512 : #Belgio, i convocati di #Martinez: ci sono #DeKetelaere e #Mertens: Il ct ha fatto le sue scelte in vista dei match… - milansette : Belgio U21, i convocati per Olanda e Francia: c'è anche Aster Vranckx #acmilan #rossoneri - sportli26181512 : Belgio U21, i convocati per Olanda e Francia: c'è anche Aster Vranckx: Jacky Mathijssen, ct del Belgio Under 21, ha… - _esegesi_ : Stefan De Vrij e Denzel Dumfries convocati dall’Olanda per le sfide contro Polonia e Belgio. Forza ragazzi! ??????… - FcInterNewsit : InterNazionali - Olanda contro Polonia e Belgio: convocati anche Dumfries e De Vrij -