Confische più complicate Sì di Lega | FI | Pd e Azione alla riforma Cartabia

arcadiaMMXV : E poi pero` ti viene il sospetto che questi siano messi li` apposta da qualcuno per curarne gli affari.. Tutti dico… -

Antimafia Duemila

Una riforma, come si è detto daparti, idonea solo ad ottenere i fondi del Pnrr , ma ... Leggi Anche Così la riforma Cartabia rischia di mandare in fumo ledei beni. L'allarme di Libera: '...... sarà bloccato anche il binario delle. E lo Stato, con il cappello in mano, busserà alla ... Per essereprecisi: hanno votato contro i 5 Stelle e i deputati di Alternativa. Vi chiederete: e ... Confisca di beni per 100mln a imprenditore Ferdico, ''re dei detersivi''