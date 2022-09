Cassano ancora contro Allegri e la Juve alla Bobo Tv! (Di venerdì 16 settembre 2022) Altri spunti di riflessione emergono dalla Bobo TV di Christian Vieri, con i suoi opinionisti Nicola Ventola, Lele Adani ed Antonio Cassano. El Pibe di Bari Vecchia ha detto la sua riguardo quanto accaduto nell’ultima tornata europea, in particolare della Juventus. Cassano Bobo Tv Juventus“Togli per difendere il 2-1 il migliore insieme a Bonucci e Perin: è giusto così? Mi viene da ridere ogni volta parlare della Juventus. Il Benfica è un decimo a livello di giocatori rispetto alla Juve. La partita di mercoledì non so se chiamarla partita. La Juve fatto gol, ha tenuto dieci minuti, poi il Benfica di Schmidt – grandissimo allenatore che non parla portoghese – ha messo in pratica le cose su cui ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 16 settembre 2022) Altri spunti di riflessione emergono dTV di Christian Vieri, con i suoi opinionisti Nicola Ventola, Lele Adani ed Antonio. El Pibe di Bari Vecchia ha detto la sua riguardo quanto accaduto nell’ultima tornata europea, in particolare dellantus.Tvntus“Togli per difendere il 2-1 il migliore insieme a Bonucci e Perin: è giusto così? Mi viene da ridere ogni volta parlare dellantus. Il Benfica è un decimo a livello di giocatori rispetto. La partita di mercoledì non so se chiamarla partita. Lafatto gol, ha tenuto dieci minuti, poi il Benfica di Schmidt – grandissimo allenatore che non parla portoghese – ha messo in pratica le cose su cui ...

kaiojorgismo : RT @CaveloX9: 16/09/2022 e Antonio Cassano parla ancora di calcio… Questa si che è una sconfitta - MolestaProposta : RT @CaveloX9: 16/09/2022 e Antonio Cassano parla ancora di calcio… Questa si che è una sconfitta - PassFiorentina : RT @LabaroViola_: Vieri su Sconcerti: “Ancora lo fanno parlare?” Cassano: “Ha detto che Italiano è come Guardiola” #Fiorentina https://t.c… - PassioneFiorent : RT @LabaroViola_: Vieri su Sconcerti: “Ancora lo fanno parlare?” Cassano: “Ha detto che Italiano è come Guardiola” #Fiorentina https://t.c… - LabaroViola_ : Vieri su Sconcerti: “Ancora lo fanno parlare?” Cassano: “Ha detto che Italiano è come Guardiola” #Fiorentina -