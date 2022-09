Caso Omerovic, via i dirigenti del commissariato di Primavalle: «Nuovi capi per riportare un clima adeguato» (Di venerdì 16 settembre 2022) Il dirigente del distretto di polizia di Primavalle, e il suo vice, saranno sostituiti. Lo fa sapere il Dipartimento di pubblica sicurezza, che ha preso questa decisione per riorganizzare le attività del Distretto e anche «al fine di ristabilire un clima adeguato al suo interno». Primavalle è il quartiere dove lo scorso 25 luglio si è verificato l’episodio che ha visto coinvolto Hasib Omerovic, il ragazzo caduto dalla finestra di casa sua durante una perquisizione. Per questo fatto sono indagati 4 poliziotti del distretto di Primavalle e altri 4 rischiererebbero di poter leggere il proprio nome nello stesso registro. I reati contestati agli agenti sono di tentato omicidio in concorso e falso. Come raccontato dai famigliari di Omerovic, infatti, sarebbero stati loro a ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 settembre 2022) Il dirigente del distretto di polizia di, e il suo vice, saranno sostituiti. Lo fa sapere il Dipartimento di pubblica sicurezza, che ha preso questa decisione per riorganizzare le attività del Distretto e anche «al fine di ristabilire unal suo interno».è il quartiere dove lo scorso 25 luglio si è verificato l’episodio che ha visto coinvolto Hasib, il ragazzo caduto dalla finestra di casa sua durante una perquisizione. Per questo fatto sono indagati 4 poliziotti del distretto die altri 4 rischiererebbero di poter leggere il proprio nome nello stesso registro. I reati contestati agli agenti sono di tentato omicidio in concorso e falso. Come raccontato dai famigliari di, infatti, sarebbero stati loro a ...

Agenzia_Ansa : Nessun mandato di perquisizione da parte della Procura di Roma. È quanto emerge dai primi accertamenti svolti nell'… - amnestyitalia : Sulla terribile vicenda di Hasib Omerovic vi sono molti punti oscuri, che è fondamentale vengano chiariti dalle ind… - clarissa_gmai : RT @Agenzia_Ansa: Disposto un avvicendamento del dirigente e del vice dirigente del distretto di polizia Primavalle, quartiere in cui il 25… - aranciaverde : RT @Agenzia_Ansa: Disposto un avvicendamento del dirigente e del vice dirigente del distretto di polizia Primavalle, quartiere in cui il 25… - Agenzia_Ansa : Disposto un avvicendamento del dirigente e del vice dirigente del distretto di polizia Primavalle, quartiere in cui… -