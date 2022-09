Carlucci | Conti e Signorini | come hanno rappresentato la comunità LGBT+ quest’anno

(Di venerdì 16 settembre 2022) ? In questo periodo storico si parla molto di rappresentanza ed è notizia delle ultime settimane la standing ovation da parte dellaafrodiscendente per la scelta dell’attrice che interpreterà Ariel al cinema. Halle Bailey, le prime immagini nei panni de La Sirenetta: il trailer https://t.co/h20aK3klK8 — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 10, 2022 Dar voce alle minoranze e allediscriminate è sempre una scelta giusta e inclusiva; e per quanto riguarda lain tv può considerarsi ampiamente rappresentata. Millyper il suo Ballando con le Stelle ha arruolato l’ex nuotatore olimpico Alex Di Giorgio e l’attore Gabriel Garko, entrambi apertamente gay. Carlo, invece, ha nel team di Tale e Quale Show il cantante ...

Proprio pochi giorni fa, Vanessa Incontrada e Carlohanno colto l'occasione per lanciare la prossima edizione del talent di Rai1, e in questa occasione Millyli ha voluti ringraziare ...Ballando con le stelle inizia sabato 8 ottobre con Millye con tanti personaggi del mondo dello spettacolo pronti a sorprenderci. Carlo, invece, ci accompagnerà con la nuova stagione ... Ballando con le stelle, grande novità: Milly Carlucci in onda domani sera con... Protagonista di Ballando con le stelle lancia un messaggio: "Non vivete nel rimorso, il tempo è prezioso" Tornerà a vestire i panni di presidente di ...Dopo la pausa estiva torna su RaiUno «È Sempre Mezzogiorno», il programma di cucina di Antonella Clerici, da quest’anno abbinato alla Lotteria Italia. La padrona di casa: «A chi mi dà della sfigata pe ...