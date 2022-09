Bournemouth | trattativa avanzata per cessione a imprenditore statunitense

(Di venerdì 16 settembre 2022) Ilè in procinto di cambiare la proprietà. L’attuale patron Maxim Demin, infatti, secondo quanto riporta Sky Sports Uk, sarebbe inper cedere il club all’Bill Foley, già proprietario dei Vegas Golden Knights nella NHL. Nel caso in cui ladovesse andare a buon fine, si tratterebbe quindi di un’altra proprietà straniera che farebbe ingresso in Premier League. SportFace.

