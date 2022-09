Baresi: non solo Franco | Una intera famiglia nella leggenda del calcio (Di venerdì 16 settembre 2022) Baresi, un’intera famiglia legata indissolubilmente al calcio italiano ed internazionale. Cosa non sappiamo di Franco, leggenda assoluta, e non solo. Oggi scopriremo tutto su di lui e parenti. Franco Baresi (web source)Franco Baresi, semplicemente un fuoriclasse del calcio giocato. Nato a Travagliato in Lombardia l’8 maggio 1960, ha legato carriera e non solo all’amore per il Milan, di cui è anche vicepresidente onorario. Ma oggi non parleremo solo di lui, dato che il legame con il calcio lega a dir poco la sua famiglia. Franco Baresi, per parlarne non basterebbe un libro: la ... Leggi su newstv (Di venerdì 16 settembre 2022), un’legata indissolubilmente alitaliano ed internazionale. Cosa non sappiamo diassoluta, e non. Oggi scopriremo tutto su di lui e parenti.(web source), semplicemente un fuoriclasse delgiocato. Nato a Travagliato in Lombardia l’8 maggio 1960, ha legato carriera e nonall’amore per il Milan, di cui è anche vicepresidente onorario. Ma oggi non parleremodi lui, dato che il legame con illega a dir poco la sua, per parlarne non basterebbe un libro: la ...

