Alluvione Marche, sindaco di Senigallia: “Ieri non abbiamo avuto nessuna allerta meteo. Con alveo pulito del fiume non avremmo evitato tragedia” (Di venerdì 16 settembre 2022) “Ieri non siamo stati allertati, non ne sapevamo nulla. Intorno alle 20.00 abbiamo avuto notizia che nei paesi vicini c’era una bomba d’acqua. abbiamo allora subito chiesto ai cittadini di salire ai primi piani e di non girare per la città. Intorno alle 23.30 i fiumi si sono molto ingrossati e a quel punto siamo andati molto in pressione, quindi il fiume Misia è esondato in diversi punti della città”. Sono le parole del sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti, intervenuto a “24 Mattino”, su Radio24, in merito all’Alluvione che stanotte ha colpito alcune zone delle Marche. Il sindaco aggiunge: “C’è stata purtroppo una vittima, trovata stamattina all’interno della sua auto. La pulizia degli alvei dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) “non siamo statiti, non ne sapevamo nulla. Intorno alle 20.00notizia che nei paesi vicini c’era una bomba d’acqua.allora subito chiesto ai cittadini di salire ai primi piani e di non girare per la città. Intorno alle 23.30 i fiumi si sono molto ingrossati e a quel punto siamo andati molto in pressione, quindi ilMisia è esondato in diversi punti della città”. Sono le parole deldi, Massimo Olivetti, intervenuto a “24 Mattino”, su Radio24, in merito all’che stanotte ha colpito alcune zone delle. Ilaggiunge: “C’è stata purtroppo una vittima, trovata stamattina all’interno della sua auto. La pulizia degli alvei dei ...

