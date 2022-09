Unico artista di momenti sublimi che sembrano facili: grazie, Federer! (Di giovedì 15 settembre 2022) Ci sono tanti modi per salutare ed esaltare Roger Federer nel giorno dell'addio. Per lui sono stati inventati aggettivi e neologismi, di cui si abuserà chissà quanto nelle prossime ore e nei prossimi ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 15 settembre 2022) Ci sono tanti modi per salutare ed esaltare Roger Federer nel giorno dell'addio. Per lui sono stati inventati aggettivi e neologismi, di cui si abuserà chissà quanto nelle prossime ore e nei prossimi ...

davverodiego : quanto è triste il fatto che non mi sento più unico come artista - annaliapacini : @MMilmiosorriso Ascolto #MarcoMengoni dopo tanti anni perché è unico ...mi affascina come Artista , come persona ..… - vale_russo83 : L unico cantante che ha l aurea dell'artista #amici22 - fantprecario : @HuffPostItalia Egregi, l’unico problema (che poi è soltanto vostro) è che consideriate la signora un’artista. Se i… - ztarboyy : se parliamo esclusivamente di voce senza tirare in mezzo performance allora abel non ha nulla da invidiare ma nel p… -