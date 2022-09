«Ungheria non è una democrazia». E la Ue taglia i fondi a Orban (Di giovedì 15 settembre 2022) L’annuncio atteso domenica: stop al 20% degli stanziamenti. L’Europarlamento chiede di limitare il diritto di voto a Budapest. Contrari Lega e Fratelli d’Italia Leggi su corriere (Di giovedì 15 settembre 2022) L’annuncio atteso domenica: stop al 20% degli stanziamenti. L’Europarlamento chiede di limitare il diritto di voto a Budapest. Contrari Lega e Fratelli d’Italia

CottarelliCPI : Il Parlamento europeo condanna l'Ungheria su diritti e democrazia. Lega e FdI votano contro. Con Francia e Germania… - myrtamerlino : Vuoi abortire? Prima sei costretta ad ascoltare il battito cardiaco del feto. È l'ultima, agghiacciante, trovata de… - AngeloCiocca : E nulla. Il Parlamento europeo oggi ha deciso che l’ #Ungheria non è più una #democrazia, chiedendo l’attivazione d… - GiordanoBattini : RT @PieraBelfanti: Elezioni politiche 2022, il Parlamento europeo condanna l'Ungheria: 'Non è una democrazia'. Lega e FdI si oppongono http… - GIOVANN20338003 : RT @fabvecchio: @nellapulce @pietroraffa L’idea è quella di considerare (secondo me, correttamente) l’Ungheria uno Stato in cui non vige lo… -