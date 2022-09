Tre turisti alla deriva in barca a vela a Caprera: prima salvati e poi multati (Di giovedì 15 settembre 2022) Questa notte, a largo dell’isola di Caprera, tre turisti sono stati salvati dalla Guardia Costiera di La Maddalena. I tre si trovano a bordo di una barca a vela alla deriva. L’imbarcazione era all’ancora, quando per le forti raffiche di vento si sono rotti gli ormeggi: con il motore in avaria la barca è poi finita pericolosamente in prossimità della costa rocciosa. La beffa oltre il danno: multati i tre turisti salvati Dopo aver ricevuto la richiesta di soccorso, la Capitaneria di porto di La Maddalena ha tempestivamente inviato sul luogo la Motovedetta Search and Rescue C.P. 870. I militari accorsi in aiuto si sono prima assicurati delle condizioni ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 15 settembre 2022) Questa notte, a largo dell’isola di, tresono statiGuardia Costiera di La Maddalena. I tre si trovano a bordo di una. L’imzione era all’ancora, quando per le forti raffiche di vento si sono rotti gli ormeggi: con il motore in avaria laè poi finita pericolosamente in prossimità della costa rocciosa. La beffa oltre il danno:i treDopo aver ricevuto la richiesta di soccorso, la Capitaneria di porto di La Maddalena ha tempestivamente inviato sul luogo la Motovedetta Search and Rescue C.P. 870. I militari accorsi in aiuto si sonoassicurati delle condizioni ...

