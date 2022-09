Tensione tra Silvia Toffanin e Barbara d’Urso? C’entra il funerale della Regina Elisabetta II (Di giovedì 15 settembre 2022) La morte della Regina Elisabetta ha sconvolto il mondo intero e anche l’Italia si prepara a renderle omaggio. Lunedì 19 settembre 2022 andrà in onda il funerale in diretta dall’Inghilterra, alle ore 12 italiane. Il tutto verrà trasmesso da Mediaset su Canale 5 e sarà una sorta di format con tanto di voce narrante. Non a caso, si tratterà di uno speciale “condotto” da Silvia Toffanin. Una scelta, quella aziendale, che avrebbe fatto storcere il naso a Barbara d’Urso, la quale si sarebbe proposta per la causa. GF Vip 7, svelato l’intero cast: ci sono anche due ex tronisti (uno della scorsa stagione) I concorrenti del Grande Fratello Vip 7 sono stati ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 15 settembre 2022) La morteha sconvolto il mondo intero e anche l’Italia si prepara a renderle omaggio. Lunedì 19 settembre 2022 andrà in onda ilin diretta dall’Inghilterra, alle ore 12 italiane. Il tutto verrà trasmesso da Mediaset su Canale 5 e sarà una sorta di format con tanto di voce narrante. Non a caso, si tratterà di uno speciale “condotto” da. Una scelta, quella aziendale, che avrebbe fatto storcere il naso a, la quale si sarebbe proposta per la causa. GF Vip 7, svelato l’intero cast: ci sono anche due ex tronisti (unoscorsa stagione) I concorrenti del Grande Fratello Vip 7 sono stati ...

