Sclerosi multipla | è possibile ridurre i danni

I ricercatori dell'Università Statale di Milano tramite uno studio finanziato dalla Fondazione Italiana Sclerosi multipla hanno introdotto un nuovo approccio per ridurre i danni a livello neurologico della malattia. La Sclerosi multipla è una malattia autoimmune cronica, che colpisce il sistema nervoso centrale causando un ampio spettro di segni e sintomi. Maria Pia Abbracchio e il suo team analizzano da tempo il ruolo del recettore GPR17, che si trova sulla superficie dei precursori degli oligodendrociti (Opc),le cellule del sistema nervoso responsabili della produzione di mielina, che avvolge i prolungamenti dei neuroni e consente una corretta trasmissione dell'impulso nervoso. Il recettore GPR17 si riscontra in quantità elevate nelle cellule immature e viene spento ...

