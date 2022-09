Putin, con l'Iran piano strategico di cooperazione (Di giovedì 15 settembre 2022) La Russia e l'Iran stanno completando la preparazione di un nuovo accordo strategico di cooperazione. Lo ha detto oggi il presidente russo Vladimir Putin a Samarcanda, dove ha incontrato il suo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 settembre 2022) La Russia e l'stanno completando la preparazione di un nuovo accordodi. Lo ha detto oggi il presidente russo Vladimira Samarcanda, dove ha incontrato il suo ...

rulajebreal : Salvini minaccia querele Vs chi riporta la notizia che la Russia abbia dato 300mil $ a partiti/politici. Come mai l… - ladyonorato : Ora in #plenaria a #Strasburgo , #UrsulavonderLeyen presenta lo Stato dell’Unione con ospite la first lady ucraina… - pfmajorino : La #Lega ha preso soldi da #Putin ? Vedremo. Si sanno 3 cose: #Savoini ha fatto incontri per conto di #Salvini c… - Antonio63503032 : Mai avrei pensato un giorno di essere al 100% in accordo con - Poghos2003 : Aspetto con ansia il che piddinume venga a spiegarci che ciò non indica il fallimento della sua utopia multicultura… -