Putin a Samarcanda, incontrerà il presidente cinese Xi Jinping (Di giovedì 15 settembre 2022) Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato a Samarcanda, città dell'Uzbekistan per partecipare ad una riunione dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco). Sarà l'occasione per un ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 settembre 2022) Ilrusso Vladimirè arrivato a, città dell'Uzbekistan per partecipare ad una riunione dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco). Sarà l'occasione per un ...

fattoquotidiano : Putin e Xi: l’alleanza in chiave anti-USA - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Putin è arrivato a Samarcanda, in Uzbekistan, per il vertice dei leader dei Paesi dell'Organizzazione per… - fattoquotidiano : I due leader a Samarcanda: “Affari per 200 miliardi di dollari” - LauraCarrese : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Putin è arrivato a Samarcanda, in Uzbekistan, per il vertice dei leader dei Paesi dell'Organizzazione per la co… - Corriere : Xi parla con (l’umiliato) Putin: no a soccorsi militari in Ucraina, ma giocherà l’arma della retorica -