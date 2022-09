Pozzuoli | chiusura della Variante Solfatara

Leggi su ilblogdigio

(Di giovedì 15 settembre 2022) In seguito a diverse segnalazioni in merito ad un avvallamento del manto stradale su, e vista l’allerta meteo arancione, in via precauzionale il Sindaco di, Luigi Manzoni, in accordo con i tecnici di reperibilità, ha ordinato latemporaneastrada, per consentire ulteriori verifiche. Seguiranno aggiornamenti. AGGIORNAMENTO DELLE 12.50 La zona Il Blog di Giò.