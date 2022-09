Palermo, Corini: “Contro il Frosinone mi aspetto miglioramenti, vogliamo vincere per i tifosi” (Di giovedì 15 settembre 2022) Il tecnico del Palermo, Eugenio Corini, ha parlato alla viglia del match di campionato Contro il Frosinone. L’allenatore ha esordito dichiarando: “Ai giocatori ho detto che nel solco di quanto fatto Contro il Genoa è stata tracciata una linea e quella ci deve accompagnare. Di miglioramenti ne abbiamo ancora tanti da fare, ma approccio, cattiveria agonistica e voglia di combattere sono quelle che hanno fatto la differenza”. Successivamente, in merito al match di domani, ha aggiunto: “Ho fatto riconoscere ai giocatori durante le riunioni video, situazioni che si sono verificate Contro il Genoa e che in base a come le approcci ti portano a vincere o a perdere. Contro il Frosinone mi aspetto altri ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 settembre 2022) Il tecnico del, Eugenio, ha parlato alla viglia del match di campionatoil. L’allenatore ha esordito dichiarando: “Ai giocatori ho detto che nel solco di quanto fattoil Genoa è stata tracciata una linea e quella ci deve accompagnare. Dine abbiamo ancora tanti da fare, ma approccio, cattiveria agonistica e voglia di combattere sono quelle che hanno fatto la differenza”. Successivamente, in merito al match di domani, ha aggiunto: “Ho fatto riconoscere ai giocatori durante le riunioni video, situazioni che si sono verificateil Genoa e che in base a come le approcci ti portano ao a perdere.ilmialtri ...

