Oroscopo di domani di Paolo Fox | quali sono i segni fortunati di questo giovedì e chi vede liti all’orizzonte

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 15 settembre 2022) Ecco le previsioni per tutti izodiacali per il 16 settembre secondoFox. Ariete In questi giorni avete una visione più chiara sul futuro, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Oggi, però, fate attenzione alle polemiche inutili. Toro Plutone in ottimo aspetto vi permetterà di schiarirvi la mente e di evitare i guai. Venere nel segno, invece, vi permetterà di passare qualche ora in totale relax con il partner. Gemelli Grazie alle vostre competenze avrete la possibilità di fare grandi passi in avanti per la vostra carriera. Ogni timore verrà spazzato via da Marte che proprio oggi entra nel vostro segno. Cancro La mattinata non inizierà nel migliore dei modi evi renderà un po’ nervosi. Per rimettervi in sesto ci vuole proprio una bella serata in compagnia degli amici più ...