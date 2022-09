Migranti, la morte della Regina Elisabetta e quella dei 4 bambini siriani (Di giovedì 15 settembre 2022) Con tutto il rispetto per la defunta Sua Maestà la Regina Elisabetta II. La sua dipartita ha riempito pagine e pagine dei giornali italiani " più ancora di quelli britannici - , ore di trasmissioni ... Leggi su globalist (Di giovedì 15 settembre 2022) Con tutto il rispetto per la defunta Sua Maestà laII. La sua dipartita ha riempito pagine e pagine dei giornali italiani " più ancora di quelli britannici - , ore di trasmissioni ...

Agenzia_Ansa : Teresa Sarti pronta a lanciare un salvagente per i migranti finiti in mare. Lo street artist italiano OZMO ricorda… - emergency_ong : Morte #migranti a #Pozzallo è tragedia annunciata dell'indifferenza. Servono canali di accesso legali e sicuri e un… - miriservo : RT @Agenzia_Ansa: Teresa Sarti pronta a lanciare un salvagente per i migranti finiti in mare. Lo street artist italiano OZMO ricorda su un… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Teresa Sarti pronta a lanciare un salvagente per i migranti finiti in mare. Lo street artist italiano… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Teresa Sarti pronta a lanciare un salvagente per i migranti finiti in mare. Lo street artist ita… -