LIVE Midtjylland-Lazio 1-0: traversa di Isaksen, gol di Paulinho (Di giovedì 15 settembre 2022) Continuare sulla buona strada. Dopo il successo contro il Verona in Serie A, la Lazio di Maurizio Sarri si riaffaccia sull'Europa League... Leggi su calciomercato (Di giovedì 15 settembre 2022) Continuare sulla buona strada. Dopo il successo contro il Verona in Serie A, ladi Maurizio Sarri si riaffaccia sull'Europa League...

calciomercatoit : ?? 26' GOL del #Midtjylland! #Paulinho porta in vantaggio la formazione danese. ??? #MidtjyllandLazio 1-0 ?? #EuropaLeague LIVE - serieB123 : Midtjylland-Lazio: Sarri schiera davanti Immobile, Pedro e Anderson Live 0-0 - sportli26181512 : Midtjylland-Lazio, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE: Sarri schiera Gila nuovamente titolare in Euro… - LALAZIOMIA : Europa League: alle 18.45 Midtjylland-Lazio, le formazioni ufficiali: Gila e Luis Alberto dal 1', Pedro con Immobile - cmdotcom : #EuropaLeague: alle 18.45 #MidtjyllandLazio, le formazioni ufficiali: Gila e Luis Alberto dal 1', Pedro con Immobile -