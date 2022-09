Lazio, Immobile: «Fatti dieci passi indietro, non siamo scesi in campo» (Di giovedì 15 settembre 2022) L’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha parlato amaramente dopo la sconfitta contro il Midtylland: le dichiarazioni a Sky Sport del centravanti L’AMAREZZA – «Mi sento di chiedere scusa ai tifosi che sono venuti da Roma fino a qua. Domani rivedremo tutto quello che ci è mancato e quello che permesso che questo fosse il risultato. Non siamo scesi in campo, un risultato così non ce lo aspettavamo. Abbiamo sottovalutato la partita e queste cose le paghi. Volevamo fare uno step in avanti e invece abbiamo fatto dieci passi indietro». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 settembre 2022) L’attaccante dellaCiroha parlato amaramente dopo la sconfitta contro il Midtylland: le dichiarazioni a Sky Sport del centravanti L’AMAREZZA – «Mi sento di chiedere scusa ai tifosi che sono venuti da Roma fino a qua. Domani rivedremo tutto quello che ci è mancato e quello che permesso che questo fosse il risultato. Nonin, un risultato così non ce lo aspettavamo. Abbiamo sottovalutato la partita e queste cose le paghi. Volevamo fare uno step in avanti e invece abbiamo fatto». LE DICHIARAZIONI INTEGRALI L'articolo proviene da Calcio News 24.

