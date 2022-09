L'account Twitter del ministero della Transizione ecologica è stato hackerato (Di giovedì 15 settembre 2022) Nella notte il profilo del ministero guidato da Roberto Cingolani è stato hackerato. La foto profilo ora ritrae il fondatore di Ethereum, Vitalik Buterin. Probabile un tentativo di truffa in criptovalute Leggi su repubblica (Di giovedì 15 settembre 2022) Nella notte il profilo delguidato da Roberto Cingolani è. La foto profilo ora ritrae il fondatore di Ethereum, Vitalik Buterin. Probabile un tentativo di truffa in criptovalute

_Nico_Piro_ : Grazie a @FdG_01 e @La_manina__ per aver segnalato un piccolo ma rilevante dettaglio. Tal miss freedom (se non erro… - ladyonorato : Tempo 12 ore, l’account che ha twittato quanto sopra è stato sospeso. Chissà perché… - disinformatico : L'account Twitter del Ministero della Transizione Ecologica è ancora così, dalle 8:37 di stamattina. Sono le 10.… - chicagoshulk95 : RT @goldennochu97: Buongiorno, entro rapidamente per chiedere a tutti voi di segnalare questa persona che ha riavuto l’accesso al suo accou… - congratsUwon_ : RT @State1Metaverse: ?GRATIS ?REGISTRATI ORA AL SITO ?? -